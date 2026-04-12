Мастер-класс по плетению маскировочных сетей провели в Химках

8 апреля в ДК «Лунево» состоялся мастер-класс по плетению маскировочных сетей, который собрал активистов и неравнодушных жителей города. Мероприятие организовали с целью поддержки военнослужащих и повышения уровня их безопасности на передовой, к акции присоединилась лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Участники мастер-класса узнали о технологиях и методах создания маскировочных сетей, которые помогают скрыть позиции военных от наблюдения противника. Под руководством опытных инструкторов гости мероприятия нарезали ткани на полоски и вплетали их в основу сетей, создавая уникальные образцы маскировки.

Екатерина Калюжная отметила, что это важное дело, и неравнодушные жители рады видеть столько людей, готовых помочь, подчеркнув, что каждый может внести свой вклад в защиту наших солдат. Мастер-класс стал не только возможностью научиться новому, но и местом для общения и единения людей ради общей цели, участники выразили желание продолжить подобные инициативы и организовать новые встречи для создания маскировочных сетей.

Лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов подчеркнул, что каждый может внести свой вклад в поддержку наших героев, а это событие — замечательная возможность объединиться и продемонстрировать силу и солидарность. Такие инициативы помогают сплотить общество, воспитать патриотизм и внести вклад в поддержку военнослужащих.

Отметим, что в Химках на регулярной основе жители и общественники собирают и передают гуманитарную помощь военным, которые находятся на передовой.