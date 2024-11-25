Мастер-класс по плетению маскировочных сетей прошел в Подольске

В мероприятии участвовали кадеты Росгвардии школы № 18 имени Подольских курсантов и сотрудники отдела вневедомственной охраны. Они учились плести сети, которые очень необходимы участникам специальной военной операции на фронте.

С помощью маскировочных сетей бойцы прячут от противника места укрытия военных, инженерные сооружения и технику. «Плести такие сети непросто, но они очень нужны нашим бойцам», — поделился командир роты полиции Игорь Човганский.

Участникам мастер-класса показали тонкости процесса изготовления маскировочных сетей. В ближайшее время волонтеры займутся плетением сетей белого цвета для использования в зимнее время.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал про «неделю добрых дел» в школах Московской области, где ученики не только пишут письма бойцам СВО, но и плетут маскировочные сети и расписывают пряники.

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