Мастер-класс по плетению маскировочных сетей прошел в Подольске
В мероприятии участвовали кадеты Росгвардии школы № 18 имени Подольских курсантов и сотрудники отдела вневедомственной охраны. Они учились плести сети, которые очень необходимы участникам специальной военной операции на фронте.
С помощью маскировочных сетей бойцы прячут от противника места укрытия военных, инженерные сооружения и технику. «Плести такие сети непросто, но они очень нужны нашим бойцам», — поделился командир роты полиции Игорь Човганский.
Участникам мастер-класса показали тонкости процесса изготовления маскировочных сетей. В ближайшее время волонтеры займутся плетением сетей белого цвета для использования в зимнее время.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал про «неделю добрых дел» в школах Московской области, где ученики не только пишут письма бойцам СВО, но и плетут маскировочные сети и расписывают пряники.
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