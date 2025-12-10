Мастер-класс по плетению маскировочных сетей прошел в колледже Воскресенска
Воскресенский колледж присоединился ко всероссийской патриотической акции «Спасибо героям». Ее приурочили ко Дню героев Отечества.
На площадке образовательного учреждения провели тематическое занятие по созданию маскировочных сетей. Студентам показали технику плетения и помогли создать свои экземпляры.
Участниками мастер-класса стали представители «Вектора», ветераны боевых действий и депутаты округа. Мероприятие прошло благодаря сотрудничеству Воскресенского колледжа и общественной организации «Патриотический благотворительный центр „Вектор“.
«Помощь воскресенцев в плетении сетей бесценна, так как эта работа действительно спасает жизни наших солдат», — сказал депутат округа Максим Дорошкевич.
Отметим, что мастер-класс также провели в рамках проекта «Успех V Единстве поколений» партии «Единая Россия».