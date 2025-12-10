Мастер-класс по плетению маскировочных сетей прошел в колледже Воскресенска

На площадке образовательного учреждения провели тематическое занятие по созданию маскировочных сетей. Студентам показали технику плетения и помогли создать свои экземпляры.

Участниками мастер-класса стали представители «Вектора», ветераны боевых действий и депутаты округа. Мероприятие прошло благодаря сотрудничеству Воскресенского колледжа и общественной организации «Патриотический благотворительный центр „Вектор“.

«Помощь воскресенцев в плетении сетей бесценна, так как эта работа действительно спасает жизни наших солдат», — сказал депутат округа Максим Дорошкевич.

Отметим, что мастер-класс также провели в рамках проекта «Успех V Единстве поколений» партии «Единая Россия».