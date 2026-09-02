Мастер-класс по плетению маскировочных сетей прошел в Химках

В Химках прошел мастер‑класс по плетению маскировочных сетей в рамках проекта «Женское движение Единой России». Участницы изготовили сеть, которую передадут в зону СВО.

Плетение маскировочной сети — трудоемкий процесс, требующий не только физической выносливости, но и предельной внимательности: эффективность маскировки напрямую зависит от плотности и равномерности узлов. На занятии участницы разбирали ключевые этапы — от фиксации основы до подбора и укладки лоскутов ткани. В мастер‑классе приняла участие координатор проекта, лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева, а также активисты «Женского движения».

«Плетение маскировочных сетей — это кропотливый труд, где важна каждая пара рук. Рада, что сегодня столько неравнодушных женщин объединились, чтобы внести свой вклад в общее дело», — подчеркнула Ольга Игнатьева.

Совместный труд стал не только возможностью получить практические навыки, но и наглядным примером того, как взаимопомощь и сплоченность помогают решать важные общественные задачи. Несмотря на сложность технологии, участницы быстро освоили базовые приемы.

«Такие мероприятия — это проявление настоящей гражданской ответственности. Каждая сплетенная сеть — это вклад в безопасность наших защитников, а сама работа объединяет людей разных поколений и профессий ради общей цели», — отметила депутат Химок Юлия Ишкова.

Федеральный проект «Женское движение Единой России» был утвержден решением президиума генерального совета партии 7 октября 2022 года. Его цель — объединить усилия для поддержки женских инициатив в социально‑политической, образовательной, гуманитарной, предпринимательской, культурной сферах, а также в вопросах женского и семейного здоровья.