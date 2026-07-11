Мастер-класс по плетению маскировочных сетей прошел в Химках

В Доме культуры «Лунево» прошел мастер-класс по плетению маскировочных сетей для участников специальной военной операции, в котором принял участие лидер Движения общественной поддержки Илья Матвейчук. Готовые изделия будут переданы бойцам в зону проведения СВО.

Под руководством волонтеров и активистов участники мастер-класса освоили технику плетения сетей, используемых для маскировки военной техники, позиций и укрытий. В мероприятии приняли участие жители разного возраста — от школьников до пенсионеров, которые внесли личный вклад в помощь защитникам.

Илья Матвейчук отметил, что это конкретная помощь нашим бойцам, и каждый участник вносит свой вклад в общее дело. Он подчеркнул важность того, что к этой работе присоединяются люди разных поколений.

Мастер-класс в ДК «Лунево» стал частью регулярной волонтерской работы, которая проводится в Химках. Жители округа активно участвуют в сборе гуманитарной помощи и изготовлении необходимых изделий для бойцов.

Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная добавила, что такие мастер-классы помогают жителям внести личный вклад в поддержку военнослужащих, а также объединяют людей вокруг общей цели — приближения Победы.