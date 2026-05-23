Мастер-класс по плетению маскировочных сетей прошел в Химках

Встречу организовали в рамках программы «Успех V единстве поколений». Антон Блинов подчеркнул, что каждая сеть — реальная помощь бойцам на передовой, и важно, чтобы и взрослые, и дети понимали: приближать Победу можно не только с оружием в руках, но и таким трудом.

Под руководством волонтеров участники освоили технику нарезки лент и вплетения их в основу. Им рассказали, что готовые сети маскируют военную технику, позиции и блиндажи, спасая жизни. В ходе мастер-класса сплели очередную партию, которую в ближайшее время отправят в зону специальной военной операции.

Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная отметила, что такие занятия помогают жителям Химок всех возрастов увидеть реальный пример того, как их труд может помочь защитникам Родины. Каждый, даже небольшой вклад важен для общего дела.