Мастер-класс по плетению маскировочных сетей прошел в Чехове

Волонтеры все свое свободное время посвящают помощи участникам специальной военной операции. Они плетут маскировочные сети, которые необходимы в зоне боевых действий.

«Началось все с того, что сын мой Широков Андрей был в плену. После того, как произошел обмен пленными, он опять вернулся в строй. Воевал. Был запрос на то, чтобы приобрести маскировочные сети. Не могли найти их. Поэтому мы решили, что должны делать сами. С того момента, а это почти два года, мы занимаемся плетением маскировочных сетей», — поделилась организатор волонтерского движения по плетению маскировочных сетей Ирина Черникова.

Ирина Черникова организовала волонтерское движение по плетению маскировочных сетей. В округе работают уже три таких места в Алачкове, Новым Быте и Любучанах, куда могут прийти все желающие.

За два года волонтеры сплели более тысячи маскировочных сетей. Каждый находит занятие, которое ему нравится: кто-то режет материал, кто-то плетет, а кто-то делает все вместе. Помимо этого, они сушат и собирают каши быстрого приготовления.

«Душа болит за ребят. В ноябре прошлого года пришла. Теперь еще и внук воюет на СВО. У меня — прямая зависимость, как говорится», — сказала волонтер Галина Бондарчук.

Здесь работают люди разного возраста. Все объединены общей целью.

«Сама — военный пенсионер. Мне это близко. Я прихожу каждый день в 10 утра до трех часов дня плету сети. Затем сушу сухари. После девяти вечера у телевизора вяжу носки, то есть практически весь день занят», — сказала волонтер Валентина Александрова.

Маскировочные сети плетут и те, кто работает, и те, кто учится, и те, кто ушел на заслуженный отдых и горит желанием помочь. В пунктах ждут всех желающих.

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