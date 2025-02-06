Мастер-класс по плетению браслетов для участников СВО прошел в Балашихе

Браслет изготавливается из паракордового шнура — материала, отличающегося высокой прочностью и способного выдерживать значительные нагрузки. По словам Сергея Чуракова, члена фракции «Единая Россия» и председателя правления фонда «Защита», этот браслет всегда находится у военных на запястье и может быть использован в экстренных ситуациях. В случае необходимости его можно легко распустить, превратив в длинную стропу длиной до 5 метров.

В боевых условиях «браслет выживания» становится многофункциональным инструментом. Он может использоваться как веревочная лестница, для скрепления носилок при транспортировке раненых, фиксации шин на поврежденных конечностях или же как жгут для остановки кровотечения. Кроме того, его можно использовать в качестве спасательного шнура при преодолении водных преград, а в условиях полевых лагерей — как растяжку для палатки или для просушки одежды.

Изготовление одного браслета занимает около 20 минут, и один волонтер может создать до 10 изделий за день. В скором времени эти браслеты выживания будут отправлены в зону специальной военной операции, что подчеркнет важность и полезность данного проекта. Мероприятие не только развивает творческие навыки у участников, но и способствует поддержке тех, кто находится на передовой.