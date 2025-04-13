Мастер-класс по пауэрлифтингу прошел в Серпухове

Участниками стали члены клуба с ограниченными возможностями здоровья и участники спецоперации, которые вернулись домой с ранениями. Для них провели разминку, а также мастер-класс по пауэрлифтингу.

«Спорт важен для каждого, а для людей с ОВЗ — особенно. Мы проводим уже не первое подобное мероприятие как для участников СВО, так и для их детей. Спорт объединяет серпуховичей всех возрастов, всех категорий людей», — прокомментировала депутат Московской областной думы Татьяна Карзубова.

Занятие провел начальник управления развития студенческого и адаптивного спорта России, ветеран СВО, кавалер ордена Мужества, руководитель отделения «Ассоциации ветеранов СВО» в Серпухове Игорь Старовойт.

«Мы стремимся проводить как можно больше спортивных мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья и участников СВО. Занятия спортом помогают в реабилитации и социализации тех, кто в этом нуждается», — добавил Игорь Старовойт.