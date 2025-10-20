Мастер-класс по оказанию первой медпомощи прошел в Воскресенске

Участниками мероприятия стали волонтеры из мастерской «Жуковяз», действующей при Вознесенском храме в селе Барановское. Участница специальной военной операции с позывным Чара показала, как правильно оказывать первую помощь при ранениях.

Чара отправилась на СВО в 2023 году, так как не могла оставаться в стороне. Ее брат и старший сын также участвовали в спецоперации. Женщина окончила курсы тактической медицины в учебном центре при концерне «Калашников» в Москве, а затем поступила в Военно-медицинскую академию на курсы от Минобороны, чтобы быть еще более полезной на фронте. Сейчас на счету Чары три контракта на СВО общей сложностью в полтора года, последний из которых она служила в штурмовой бригаде.

Медик научила волонтеров жизненно важным не только на передовой навыкам: как быстро остановить кровотечение, правильно накладывать жгут и повязки, как действовать в экстремальной ситуации, когда помощь нужна себе самому. Она также объяснила, какие средства обязательно должны быть в каждой аптечке.

Мастерская «Жуковяз» при Вознесенском храме в селе Барановское работает уже больше года. Добровольцы плетут маскировочные сети, шьют одежду для солдат и создают другие необходимые военнослужащим вещи.