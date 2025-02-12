Мастер-класс по муай-тай для детей бойцов СВО прошел в Серпуховском округе

В Протвине городского округа Серпухов провели первый открытый мастер-класс по муай-тай для детей бойцов специальной военной операции. Мероприятие организовали Единый центр поддержки участников СВО, Федерация тайского бокса-муай-тай и Бойцовский клуб «Кремень».

Чемпион мира, основатель и главный тренер спортивного клуба «Кремень» Дильшод Мирзаев и его воспитанники вдохновили юных участников мастер-класса на спортивные достижения.

«Продолжим работу над созданием условий для активного и здорового образа жизни нашей молодежи», — отметил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2025 году в Московской области построят три спорткомплекса, завершат реконструкцию двух стадионов и обновят легкоатлетический манеж. Это позволит создать в регионе еще более комфортные условия для ведения здорового образа жизни.