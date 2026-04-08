Мастер-класс по изготовлению сухого душа для военнослужащих прошел в Химках

Пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Химки

В школе № 1 Химок организовали мастер-класс по изготовлению сухого душа для военнослужащих. Готовые наборы в ближайшее время направят в зону службы.

Занятие прошло на базе образовательного учреждения при участии педагогов и жителей города. Участникам показали состав и принцип действия средства, которое помогает поддерживать гигиену в полевых условиях. После инструктажа каждый собрал комплект самостоятельно.

Инициатором выступила директор школы, депутат партии «Единая Россия» Галина Болотова.

«Такие встречи объединяют людей и дают понятный результат. Мы делаем то, что действительно нужно в повседневной жизни военнослужащих», — отметила она.

В ходе встречи участники освоили простую технологию сборки и получили рекомендации по упаковке и хранению наборов. Подготовленные комплекты планируют передать адресно.

«Подобные инициативы важны как практическая помощь и как пример гражданской ответственности. Совместная работа дает ощутимый эффект», — сказал заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.

В Химках подобные акции проводят регулярно. Жители подключаются к сбору помощи и поддерживают проекты, которые направлены на решение конкретных задач.