Мастер-класс по изготовлению подушек для бойцов СВО прошел в Химках

На базе школы № 14 в Химках 5 ноября состоялось патриотическое мероприятие. Участие в нем приняли школьники, учителя и почетные гости, которые вместе участвовали в мастер-классе по изготовлению подушек для военнослужащих.

Депутат Юлия Мамай отметила, что каждая сшитая подушка — это не просто предмет, это маленькая нить нашей поддержки и благодарности, что связывает дома с защитниками нашей Родины. Важно помнить: даже самые простые жесты могут согреть сердце и вдохновить на подвиги.

Эта тематическая встреча стала частью масштабной программы, реализуемой в Химках с прошлого года.

Муниципальный депутат Евгений Иноземцев отметил, что ее главная задача — сближение разных поколений на основе общих ценностей: любви к Родине, городу, уважения к истории и культуре страны.