Мастер-класс по изготовлению окопных свечей провели для школьников в Подмосковье

В Подмосковье проходит акция «80 добрых дел», посвященной Дню Победы. В ее рамках кадеты «Гвардейского класса» Росгвардии провели урок для учеников подольской школы № 18. Они показали, как делать окопные свечи — источники тепла и света, которые помогают бойцам в полевых условиях.
Ученики этой школы уже не раз участвовали в подобных занятиях и уже освоили навыки создания свечей. На уроке кадеты объяснили, зачем они нужны и как их правильно использовать. Затем ребята взяли консервные банки и гофрированный картон, сделали заготовки и подготовили их к заливке воском.
В Росгвардии уточнили, что готовые свечи передадут волонтерам, которые отправят их в зону СВО.
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