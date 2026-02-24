Мастер-класс по изготовлению окопных свечей прошел во Фрязине

В местном лесопарке развернулась мастерская добрых дел, где жители округа объединились, чтобы поддержать бойцов на передовой. Центральным событием программы стал мастер-класс по изготовлению блиндажных свечей, результат которого — более 30 готовых изделий, созданных по всем правилам «полевой науки».

Организаторы мастер-класса сделали ставку на качество. Участникам не просто показали, как залить воск в банку, а обучили технологии создания «бездымной» свечи.

«Главный секрет — в правильной подготовке фитиля из гофрированного картона. Такая горелка не только дает стабильное пламя, но и, что критически важно для маскировки и здоровья бойцов, практически не коптит и не выделяет резких запахов при использовании в закрытых пространствах», — поделились организаторы.

Воск растапливали в обычных мультиварках. Изготовление свечей превратилось в семейную акцию. Пока дети скручивали картонные заготовки, родители помогали с заливкой горячего воска.

В ближайшее время вся партия будет упакована и включена в состав очередного гуманитарного конвоя, который отправится из Фрязина в зону проведения специальной военной операции.