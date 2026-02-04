Мастер-класс по изготовлению окопных свечей прошел в Балашихе

Очередной мастер-класс по изготовлению окопных свечей для участников специальной военной операции прошел в Балашихе. Организатором мероприятия стал Центр патриотического воспитания «Герои Балашихи».

Участие в мастер-классе приняли Герой России, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев, а также юнармейцы и представители «Движения первых». Ребятам рассказали о назначении блиндажных свечей, которые широко используются в полевых условиях — для обогрева, приготовления пищи и решения бытовых задач.

Участники познакомились с технологией изготовления свечей и узнали, что на создание одной из них уходит около 15 минут, при этом использовать такую свечу можно многократно.

«Каждая изготовленная свеча — это вклад в помощь Родине и поддержка тех, кто сейчас находится на передовой. Такие свечи могут гореть до 10 часов, подходят для приготовления пищи, обогрева и решения других бытовых задач», — отметил Иван Клещерев.

Все свечи, изготовленные в ходе мастер-класса, будут упакованы в гуманитарные посылки и направлены в зону проведения специальной военной операции.