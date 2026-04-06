Мастер-класс по изготовлению маскировочных сетей прошел в Химках

Пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Химки

В городской библиотеке № 3 4 апреля провели патриотическую мастерскую. Жители освоили плетение маскировочных сетей для передачи военнослужащим в зону специальной военной операции.

Встреча собрала горожан, которые решили поддержать военных практическим вкладом. Участникам показали технику плетения и объяснили, какие материалы подходят для создания защитных сетей.

Для работы использовали полиэфирную сетчатую ткань, хлопок, полиэстер, нейлон, спанбонд и синтетические ленты. Инструкторы подробно разобрали каждый этап, после чего участники приступили к изготовлению изделий.

«Каждый гражданин может внести свой вклад в общее дело, помогая улучшить условия службы и повысить безопасность бойцов», — отметил лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов.

Готовые сети планируют направить непосредственно в зону проведения специальной военной операции. Организаторы подчеркнули, что подобные инициативы помогают объединять людей и усиливают чувство ответственности за общее дело.

«Благодарю всех за участие и поддержку. Работа прошла в атмосфере взаимопомощи и сплоченности», — сказала лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

В библиотеке намерены продолжить такие встречи и привлекать новых участников к общественно значимым инициативам.