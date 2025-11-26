Мастер-класс по арт-терапии провели для жен бойцов СВО в Чехове
В преддверии Дня матери в студии йоги прошел мастер-класс по рисованию для жен участников специальной военной операции. Занятие организовали волонтеры центра «Za жизнь» при содействии фонда «Защитники Отечества».
Психолог Оксана Ляхова пояснила, что арт-терапия помогает перенести свои чувства на бумагу.
«Когда мы не убегаем от своих переживаний, на бумаге их воплощаем, то легче уже непосредственно работать с переживанием, оно теперь имеет конкретный облик», — рассказала специалист.
Эффективность этого метода терапии участницы мастер-класса оценили на собственном опыте. Женщины рассказали, что занятие рисованием помогло им немного успокоиться, по-другому посмотреть на ситуацию.
Такие встречи для жен участников СВО хорошая возможность пообщаться и попробовать что-то новое.