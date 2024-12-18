Мастер-класс по аквагриму провели для детей участников СВО в Химках

Дети из многодетных семей и семей участников спецоперации научились технике аквагрим. Творческая встреча прошла в Химках в рамках проекта «Мастерская Деда Мороза».

Пока ребята занимались творчеством их родителям рассказали о положенных мерах поддержки со стороны администрации округа.

«Мы стараемся окружить заботой каждую семью, особенно тех, кто сегодня нуждается в нашей помощи. Уверена, что совместные усилия делают наш город местом, где праздник и тепло чувствует каждый ребенок», — отметила муниципальный депутат Юлия Мамай.

Это уже не первая встреча в «Мастерской Деда Мороза». Первые посетители своими руками создали праздничные игрушки из цветной бумаги.

Напомним, что 21 и 22 декабря для жителей и гостей округа проведут «Мастерскую Деда Мороза» в торговом центре «Мой». Принять участие в мастер-классе сможет каждый делающий. Время работы — с 12:00 до 20:00. Адрес: деревня Голиково, Усковский проезд, дом 2. Вход свободный.