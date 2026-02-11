Мастер-класс от бойцов СВО по медицинской помощи прошел в Химках

9 февраля в школе № 8 имени Матвеева в Химках состоялся мастер-класс по тактической медицине для кадетов. Его провели участники специальной военной операции, члены химкинского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Николай Смирнов и Антон Зенькович, поделившиеся с ребятами личным боевым опытом.

Кадеты узнали на занятии, как оказывать первую помощь в опасных условиях: при ранениях, кровотечениях и других критических ситуациях. Учащиеся отрабатывали навыки на практике и задавали вопросы тем, кто знает цену каждой секунды не из книг, а из реальных боев.

«Для нас важно не просто рассказать, а передать понимание ответственности за жизнь товарища. Эти знания могут пригодиться в любой экстремальной ситуации — и мы хотим, чтобы молодежь была к этому готова», — отметил член химкинского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Антон Зенькович.

Такие встречи в школе № 8 уже стали традицией. Учебное заведение занимается патриотическим воспитанием, опираясь на живой обмен опытом с теми, кто своим примером демонстрирует, что значит служить Родине и помогать в беде.

«Патриотизм — это не громкие слова, а личный пример и уважение к тем, кто защищает Родину. Для наших кадет такие встречи — возможность увидеть настоящих героев и понять, что ответственность, взаимовыручка и мужество начинаются с простых, но важных поступков», — выделила директор школы № 8 имени Матвеева, лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Школа № 8 имени Матвеева в Химках годами служит ключевым центром патриотического воспитания и формирования гражданственности у молодежи. Здесь делается акцент на преемственности поколений, уважении к истории и развитии активной позиции. Встречи с ветеранами, кадетские программы и практические уроки помогают ученикам не только учиться, но и понимать свою роль в судьбе страны.