Мастер-класс и концерт для эвакуированных из зоны СВО детей прошли в Подольске

В детско-юношеском центре «Мечта» для ребят, эвакуированных из зоны проведения специальной военной операции, провели благотворительную акцию. Студенты Московской государственной академии хореографии порадовали ребят своим творчеством и подарками, а также мастер-классами.

Программа включала мини-лекцию об искусстве балета и показ элементов классического танца. На мастер-классе дети создавали аппликации в виде балерины и Щелкунчика, знакомились с балетным реквизитом. Ребята узнали, как балерина готовится к выступлению, как правильно надевать пуанты, стоять и ходить в них, и даже попробовали это сделать сами.

Студенты приехали к ребятам с шоколадными конфетами от обучающихся в академии и их родителей. Привезли теплые шапочки и варежки от российского производителя детских головных уборов и аксессуаров «Полярик».

Академия хореографии преподнесла центру «Мечта» настоящие пуанты с памятной надписью.