Мастер-класс для жен участников СВО по созданию оберегов провели в Балашихе

Накануне Дня матери в городском округе Балашиха состоялся творческий мастер-класс для жен участников специальной военной операции. Около 30 оберегов-сердечек отправятся вместе с очередной партией гуманитарной помощи на фронт.

Мероприятие провели в библиотеке имени Андрея Белого в Железнодорожном. В организации творческого занятия приняли участие не только партийцы, но и руководитель Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова и советник главы муниципалитета, социальный координатор Фонда «Защитники Отечества» Наталья Махонина.

«Мы собрались здесь вместе с вами в преддверии очень значимого для всех нас праздника — Дня матери. Быть военными и служить Отечеству — это выбор мужчин. Вам же большое спасибо за ту теплоту, которая помогает нашим бойцам и очень для них важна!» — сказал депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Жена участника специальной военной операции и многодетная мать Олеся Морозова сшила несколько оберегов. В их семье пятеро детей, старший уже совершеннолетний, а младшей дочери Василисе исполнилось восемь лет. Именно с ней Олеся и пришла на мастер-класс. По словам женщины, о творческом занятии она узнала от руководителя ансамбля «Чистые росы» в сельском доме культуры «Сокол», в котором поет.

«Мой муж отправился добровольцем в зону специальной военной операции, и скоро будет уже полтора года, как он служит. Связь с ним удается поддерживать, но нечасто, пару раз он приезжал в отпуск на недельку. С радостью присоединилась к мастер-классу, очень душевно все прошло. Мы шили обереги от всего сердца, чтобы они помогли нашим ребятам там на фронте, чтобы они живыми и невредимыми скорее вернулись домой», — рассказала она.

Рукодельницы шили обереги под аккомпанемент аккордеона музыкантов сельского центра культуры и досуга «Радуга». В конце мероприятия депутат Мособлдумы Тарас Ефимов поздравил женщин с предстоящим Днем матери и вручил им по букету цветов.

Отметим, что День матери в России с 1998 года отмечают в последнее воскресенье месяца, в этом году это 24 ноября.

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