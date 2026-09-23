Мастер-класс для участниц Женского клуба СВО прошел в Ногинске

Участницы Богородского отделения клуба по приглашению фонда «Защитники Отечества» Московской области и АНО «Теплый прием» побывали на мастер‑классе по кожевенному делу в Центре поддержки участников СВО и их семей в Ногинске. Женщины своими руками создавали стильные обложки для паспорта и параллельно общались, смеялись, отдыхали от повседневных забот.

В прошлом году при Ассоциации ветеранов СВО Московской области был создан Женский клуб СВО. За год он объединил более 1,6 тысячи женщин — жен, матерей, дочерей и сестер военнослужащих и ветеранов.

Сегодня отделения клуба работают во многих муниципалитетах, включая Богородский округ. Клуб стал для участниц не просто площадкой для встреч, а местом, где можно поделиться тревогой, получить поддержку и почувствовать: ты не одна. За год команда проекта провела сотни встреч и реализовала десятки инициатив.

«Мне очень понравился мастер‑класс — получилось и интересно, и душевно. Пока наши мужья и сыновья выполняют свой долг, особенно важно чувствовать поддержку и знать, что рядом есть люди, которые тебя понимают. Мы общаемся, поддерживаем друг друга, вместе переживаем тревоги и просто радуемся возможности провести время в хорошей компании», — поделилась супруга действующего бойца СВО Галина Рыбакова.