Мастер-класс для семей бойцов СВО прошел в Солнечногорске

Занятие по декоративно-прикладному творчеству провели для жен, матерей и дочерей военнослужащих в местной Ассоциации ветеранов. Мероприятие приурочили к 8 Марта.

Художник Ольга Смолякова показала, как сделать брелок в виде матрешки. Все участницы забрали украшения с собой. После мастер-класса состоялось чаепитие, где женщинам сказали теплые слова и поблагодарили за домашний уют, который бойцы чувствуют даже на фронте, за терпение и силу.

Советник главы округа Виктория Куракова отметила, что Ольга Смолякова — активная участница Женсовета и создает уникальные украшения. По ее словам, такие встречи сближают и согревают, а в преддверии праздника главное — собраться, пообщаться и провести время вместе. Она пожелала женщинам душевного равновесия и спокойствия, чтобы в душе были только весна и радость.

Участницам напомнили, что поддержку и помощь в решении любых вопросов они всегда могут найти в Ассоциации ветеранов специальной военной операции Солнечногорска.