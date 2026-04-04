Мастер-класс для поддержки бойцов СВО прошел в Химках

Практическое занятие по созданию «армейского душа», необходимого в полевых условиях, состоялся 2 апреля в школе № 1. Педагоги и местные жители освоили технологию изготовления и подготовили наборы для отправки в зону боевых действий.

Школа системно поддерживает участников специальной военной операции: здесь проходят сборы гуманитарной помощи, встречи с героями, уроки мужества и другие занятия. Такая работа ведется на постоянной основе и объединяет вокруг себя десятки неравнодушных жителей округа.

«Мы стараемся, чтобы помощь бойцам была не разовой акцией, а постоянной работой школы. В такие инициативы включаются и педагоги, и жители, потому что понимают, насколько это важно. Для нас это не просто мастер-класс, а возможность внести реальный вклад в общее дело и поддержать тех, кто сейчас на передовой», — рассказала директор учебного заведения, депутат Галина Болотова.

По словам заместителя председателя Совета депутатов Александра Васильева, поддержка военнослужащих — одно из ключевых направлений работы. Важно, что такие инициативы идут от самих жителей и находят отклик в образовательных учреждениях. Это конкретная, практическая помощь, которая действительно нужна на передовой.

Такие мероприятия показывают, что объединенные усилия дают реальный результат, а вклад каждого становится частью общего дела.