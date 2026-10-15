Мастер-класс для матерей участников СВО прошел в Лобне

На мастер-классе профессиональные художники помогали участницам расписать деревянные тарелки: ставили руку и объясняли правила смешивания красок. Глава округа поприветствовала собравшихся и угостила их фирменным соком «Вкус Лобни».

«Тарелку я, к сожалению, расписать не успела, но поговорить получилось. Сначала о насущном: капремонт дома и канализация на Восточке, остановка на Южном и, конечно, о том, как хорошеет наш город», — отметила Анна Кротова в социальных сетях.

Глава муниципалитета подчеркнула важность таких встреч и поблагодарила родительниц за доверие и силу духа: «Мы гордимся вами и вашими сыновьями».

В Лобне уделяется большое внимание поддержке близких военнослужащих. Им оказывают адресную помощь, а также проводят образовательные, культурные и оздоровительные мероприятия. Муниципальный центр поддержки участников СВО и их семей работает по адресу: улица Ленина, 19к.1.