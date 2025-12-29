Мастер-класс для детей по созданию новогодних игрушек прошел в Лобне

В торгово-развлекательном центре «Поворот» в Лобне активисты «Молодой гвардии Единой России» провели для юных жителей округа мастер-класс «Мастерская Деда Мороза». Ребята своими руками создавали яркие поделки к Новому году.

Изготовленные на занятии праздничные украшения малыши унесли домой. Им также вручили памятные сертификаты и значки «Помощник Деда Мороза».

Отметим, что первые мастер-классы молодогвардейцы провели 20 и 21 декабря. Они пригласили детей бойцов специальной военной операции и ребят из многодетных семей. Малыши с удовольствием создавали новогодние игрушки.

По словам организаторов, накануне праздников забота, внимание и теплое человеческое участие объединяют людей.

«Подобные мероприятия помогают каждому почувствовать, что он не один, что рядом есть люди, готовые поддержать и разделить радость наступающего праздника», — добавили организаторы.