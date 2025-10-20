Мастер-класс для детей ко Дню отца прошел в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В преддверии праздника Ассоциация ветеранов СВО Солнечногорска организовала серию мероприятий, посвященных поддержке семей, чьи отцы несут службу вдали от дома. Одним из главных событий стал творческий мастер-класс, где дети своими руками изготовили обереги для пап.

Одним из самых трогательных моментов стала неожиданная встреча маленького мальчика со своим отцом, который вернулся домой.

«Подобные мероприятия подчеркивают важность семейных ценностей и способствует укреплению связи между поколениями. Они помогают детям осознать значимость роли отцов в их жизни и выражают уважение к защитникам нашей страны», — отметила советник главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

В рамках празднования также открылась выставка детских рисунков «Мой папа-герой», организованная Ассоциацией ветеранов СВО Солнечногорска. Юные художники представили свои работы, наполненные теплом и любовью к отцам. Посетить выставку можно по адресу: город Солнечногорск, улица Красная, дом № 22А, первый этаж.