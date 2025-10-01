Маскировочные сети изготовили жители Фрязина

В округе развернулась активная работа по оказанию помощи российским военным, участвующим в специальной военной операции. Активисты местного отделения «Молодой Гвардии» совместно с добровольцами из инициативной группы «Покров» наладили производство маскировочных сетей.

Об этом сообщила пресс-служба администрации округа, подчеркнув важность подобных инициатив и консолидацию усилий жителей для поддержки армии. По словам волонтеров, процесс изготовления маскировочных сетей — это не просто рутинная работа, а ответственная и важная миссия. Они осознают, что результат их труда напрямую влияет на безопасность военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, и стараются вложить в каждое изделие частичку своей души и заботы.

«Каждая маскировочная сеть, изготовленная руками фрязинских волонтеров, представляет собой практический вклад в защиту жизни бойцов, помогает им оставаться незамеченными для противника и повышает эффективность выполнения поставленных боевых задач. В ближайшее время новая партия средств маскировки будет отправлена непосредственно в зону СВО, где они будут переданы военным подразделениям», — сообщили волонтеры.

Представители волонтерского движения также заявили, что работа штаба продолжится и в дальнейшем, поскольку потребность в маскировочных сетях остается высокой. Они призывают всех неравнодушных жителей Фрязина присоединяться к их инициативе и оказывать посильную помощь в этом важном деле, будь то участие в изготовлении сетей или предоставление материалов.