Маскировочные сети изготовили волонтеры в Лыткарине

В округе подвели итоги работы волонтеров благотворительной организации «Золотые руки Ангела», которые на протяжении года трудятся, оказывая поддержку участникам специальной военной операции. За это время активисты изготовили тысячи единиц необходимого снаряжения и экипировки.

Теперь, благодаря поступлению новых материалов и оборудования, волонтеры планируют расширить масштабы производства. Глава городского округа Лыткарино Константин Кравцов лично выразил признательность волонтерам за их неоценимый вклад и сообщил о том, что муниципалитет передал организации промышленную швейную машину и необходимые расходные материалы.

За год волонтеры изготовили более 550 маскировочных сетей общей площадью свыше 8 700 квадратных метров, что сопоставимо с размером футбольного поля и 850 носилок для эвакуации раненых.