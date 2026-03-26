Маскировочные сети изготовили для бойцов СВО во Фрязине

В наукограде волонтерское движение в поддержку участников специальной военной операции приобрело общегородской масштаб. Здесь нет разделения на поколения: и активная молодежь, и представители старшего возраста трудятся ради общей цели.

Особое место в этой деятельности занимают «серебряные волонтеры» — пожилые жители округа, которые направили весь свой опыт и энергию на создание маскировочных сетей.

«Каждая такая сеть, сплетенная с огромным старанием и искренней заботой, пользуется колоссальным спросом на передовой. Это не просто инвентарь, а критически важный элемент защиты. Сети выполняют ключевую задачу — они надежно укрывают нашу технику и инженерные позиции, делая их невидимыми для разведывательных дронов и тепловизоров противника. Это напрямую помогает нашим военнослужащим сохранять жизни и успешно выполнять боевые задачи», — отметили в администрации округа.

Фрязинские «серебряные» активисты уверены, что их забота дойдет до адресатов вместе с гуманитарным грузом.