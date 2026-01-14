Маскировочные сети для бойцов СВО сплели волонтеры в Химках

В Химках прошла патриотическая акция в поддержку российских военных. Жители городского округа собрались в библиотеке, чтобы своими руками создать маскировочные сети для бойцов на передовой.

Добровольцы разных возрастов освоили несколько техник плетения под руководством опытных инструкторов. Работа шла в сосредоточенной и одновременно душевной атмосфере: участники общались, советовались и делились опытом. Даже новички быстро включились в процесс.

«У ребят на передовой есть крепкий тыл, и абсолютно каждый горожанин может внести свой вклад в общую победу. Такие встречи — способ помочь бойцам, которые рассчитывают на нашу поддержку», — отметил председатель совета депутатов Сергей Малиновский.

В результате акции было изготовлено несколько маскировочных сетей. Их планируют передать в зону специальной военной операции в ближайшие дни.