Маскировочные сети для бойцов СВО изготовили волонтеры из Павловского Посада

В мастерской инициативной группы «Единый Электрогорск» к опытным волонтерам присоединились будущие защитники Отечества — ребята из молодежного центра. Организаторы поделились с молодежью своим опытом, подробно рассказав о технологии плетения маскировочных сетей и объяснив, насколько важна эта работа. После подробного инструктажа волонтеры принялись за работу, вплетая в основу сети лоскуты ткани, подбирая цвета, соответствующие окружающей местности. По словам организаторов, каждый участник вкладывал в свою работу не только умение, но и частичку души.

«Уверен, что маскировочные сети помогают бойцам стать незаметными для противника, защищают их, а также спасают жизни. Наши отцы, братья, дяди защищают интересы страны, мы — стараемся защитить их жизни», — отметил волонтер Павел Солдатов.