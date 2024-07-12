Машков и Яковлева попали в список лиц, «угрожающих нацбезопасности» Украины

Шесть российских актеров, включая Владимира Машкова и Алену Яковлеву, пополнили перечень лиц, «угрожающих национальной безопасности» Украины. Соответствующий список опубликовали на сайте украинского Национального совета по телевидению и радиовещанию.

В документе говорится, что под санкции попали такие деятели культуры, как Наталья Антонова, Антон Батырев, Сергей Векслер, Виталий Гогунский, Владимир Машков и Алена Яковлева.

Все перечисленные артисты якобы занимаются «публичной антиукраинской пропагандой, а также оправданием действий России.

Помимо актеров, нацсовет ввел ограничения для ресурсов, которые не имеют права работать на Украине. Речь идет о пяти медиасервисах, включая Shara-TV, ILookTV, AntiFriz, IPTV Online, TVBoom.

На днях певец Олег Газманов жестко высказался по поводу попадания под западные санкции. Он заявил, что «тоже на всех на них наложил».