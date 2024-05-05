Машина с семьей подорвалась на мине в ДНР | 360°

Важное 05 мая 2024, 22:22 Машина с семьей подорвалась на мине в ДНР Пушилин: в районе села Николаевка семья с ребенком подорвалась на машине на мине РИА «Новости»

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Семья с ребенком подорвалась на мине во время поездки на автомобиле в районе села Николаевка Тельмановского муниципального округа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Денис Пушилин.

Глава республики уточнил, что 46-летнего мужчину и его 35-летнюю супругу госпитализировали в больницу интенсивного лечения Мариуполя с травматическими ампутациями ног и осколочными ранениями.

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«Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ребенок не пострадал», — добавил Пушилин.

Он добавил, что, по его информации, были повреждены два жилых дома, линии электропередач, трансформаторная подстанция и гостиница в Петровском районе Донецка, а также в Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки.

По словам Пушилина, зафиксировали девять обстрелов со стороны украинских боевиков, которые применили ударные беспилотники, дроны-камикадзе, ствольную артиллерию калибром 155 миллиметров, в том числе и кассетного типа.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что для разминирования освобожденной от ВСУ Авдеевки может потребоваться от двух до трех месяцев.