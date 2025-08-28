Маргарита Симоньян поддержала центр спецподготовки «Витязь» в Балашихе

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала Russia Today Маргарита Симоньян выразила поддержку центру специальной подготовки «Витязь», действующему на базе пункта отбора на военную службу по контракту в Балашихе. Особое внимание она уделила запуску курса подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов.

Курс длится месяц и проводится в небольших группах численностью 10–15 человек. Обучение ведут опытные инструкторы, включая бывших бойцов спецподразделений, что позволяет уделять особое внимание практическим навыкам.

«Это то, что бойцы сами просили, и очень хорошо, что их услышали. Работайте, братья», — написала Маргарита Симоньян в своих социальных сетях.

Центр специальной подготовки «Витязь» в Балашихе, первый в России единый пункт отбора на военную службу по контракту, начал работу в 2023 году. Здесь граждане могут пройти все этапы оформления контракта с Министерством обороны: медицинскую комиссию, юридическую консультацию, открытие банковского счета, а также получить информацию о мерах социальной поддержки для военнослужащих и их семей.

Для тех, кто решил заключить контракт, предусмотрен комплекс мер социальной поддержки. Подробности доступны на сайте контрактмо.рф или по телефонам: +7 (498) 732-80-47, +7 (919) 446-64-02 (WhatsApp, Telegram), +7 905 775-40-30, +7 (905) 775-40-90.