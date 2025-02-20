Мантуров: для модернизации дронов в зоне СВО используются 3D-принтеры

Совершенствование российских дронов вблизи линии боевого соприкосновения происходит с помощью 3D-принтеров. Об этом рассказал первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров в интервью сайту телеканала «Звезда» .

«Процесс модернизации и внедрения тех запросов, которые есть от Министерства обороны, происходит постоянно», — отметил он.

Мантуров добавил, что сейчас российская армия находится в активной фазе развития беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). ВС РФ идут в ногу с другими странами, совершенствующими это направление.