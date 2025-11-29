Мам и жен участников СВО поздравили с Днем матери в Шатуре

В преддверии Дня матери местное отделение партии «Единая Россия» встретилось с супругами и матерями участников специальной военной операции. В неформальной обстановке за чашкой чая обсудили вопросы поддержки бойцов СВО и их семей.

Многие из этих женщин активно поддерживают военнослужащих. Они собирают гумпомощь, доставляют на передовую питание, горючее, боеприпасы, эвакуируют раненых.

«Все женщины, которые сейчас здесь собрались, вы — очень сильные. Вы — молодцы, вы воспитали героев, воспитали людей, которые сейчас находятся на защите нас. Они нас защищают, они выполняют свой воинский долг», — сказал руководитель Шатурского отделения общественной организации «Боевое братство» Олег Языков.

К примеру, Виктория Ментюкова с первых дней специальной военной операции помогала собирать гуманитарную помощь для наших бойцов. Через ее руки прошли тонны продуктов питания, медикаментов, техники. Сейчас Виктория — социальный координатор фонда «Защитники Отечества».

«Сейчас в фонде состоит в категории подопечных около 100 человек. Это ребята, которые получили тяжелые ранения в ходе проведения СВО, которым необходима адаптация жилья, которым необходима поддержка как юридического или психологического характера, то есть мы оказываем любую помощь», — добавила Виктория Ментюкова.