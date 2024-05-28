Малькевич назвал усилия Татарстана по восстановлению Лисичанска титаническими

Татарстан взял шефство над Лисичанском и активно участвует в восстановлении города. Об этом заявил член общественной палаты России Александр Малькевич, сообщила пресс-служба Раиса республики.

Благодаря Татарстану в Лисичанске восстанавливают больницу, теплоснабжение и дороги.

«Республика Татарстан проводит титаническую работу по восстановлению мирной жизни в городе Лисичанске», — указал Малькевич.

Он поблагодарил властей и жителей республики за вклад в восстановление города и назвал проделанную работу большим, правильным и добрым процессом.

Ранее правительство профинансировало ремонт дорог после весеннего паводка в Оренбургской и Курганской областях. Восстановление трасс будет держать на личном контроле премьер-министр России Михаил Мишустин.