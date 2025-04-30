Лыткаринская школа отправила гуманитарную помощь в зону СВО

Коллектив общеобразовательной школы № 2 провел масштабную акцию «Поддержим наших!», направленную на оказание гуманитарной помощи военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. В акции приняли активное участие не только учащиеся школы, но и их родители, педагоги, а также воспитанники дошкольного отделения.

Сотрудники школы, ученики всех возрастов, от самых маленьких дошколят до выпускников 11-х классов, а также их родители вместе собрали значительный объем гуманитарной помощи, включающей необходимые вещи и продукты питания.

«Сейчас как никогда важно поддерживать наших бойцов всеми возможными способами. Они ежедневно трудятся на наше благо, а мы должны быть для них опорой. Приятно и радостно осознавать, что всегда рядом есть те, кто от души готов оказать помощь и поддержку», — сообщила руководитель лыткаринской школы № 2 Марина Крылова.

Собранная гуманитарная помощь была упакована и отправлена в зону специальной военной операции. Школа № 2 продолжает свою благотворительную деятельность, призывая жителей Лыткарино к активному участию в сборе гуманитарной помощи.

Пункт сбора гуманитарной помощи функционирует ежедневно, без выходных, с 10:00 до 20:00 по адресу: ул. Парковая, д. 16 в Доме культуры «Центр молодежи». Все желающие могут принести вещи первой необходимости, продукты длительного хранения и другие предметы.