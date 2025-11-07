Лучших волонтеров наградили к профессиональному празднику в Реутове

В преддверии Дня добровольца Подмосковья волонтерские организации Реутова собрались вместе, чтобы подвести итоги проделанной работы за год. Движение появилось в муниципалитете всего пять лет назад, но за это время число участников с 200 увеличилось до почти 2 тысяч.