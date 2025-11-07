Лучших волонтеров наградили к профессиональному празднику в Реутове
В преддверии Дня добровольца Подмосковья волонтерские организации Реутова собрались вместе, чтобы подвести итоги проделанной работы за год. Движение появилось в муниципалитете всего пять лет назад, но за это время число участников с 200 увеличилось до почти 2 тысяч.
Добровольцы помогают фронту: собирают гуманитарную помощь, делают обереги и пишут письма бойцам специальной военной операции. Волонтеры помогают в проведении творческих и спортивных мероприятий, участвуют в экологических и донорских акциях. В 2025 году ребята сдали более 50 литров крови.
Самые активные волонтеры Реутова получили благодарность председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова и главы Реутова Филиппа Науменко.
На встрече также обсудили планы на будущий год, но уже понятно, что волонтерское движение Реутова — большая команда, которая развивается с невероятной скоростью.