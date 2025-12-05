Лучших волонтеров Богородского округа наградили в Ногинске

Итоги добровольческой деятельности подвели в Богородском округе. В настоящее время в муниципалитете действуют 45 волонтерских объединений.

Богородский корпус волонтеров был создан в 2020 году. Ежемесячно в 10 направлениях добровольческой деятельности участвуют более 3500 жителей.

С начала СВО волонтерами округа было отправлено на передовую и прифронтовые территории более 600 тонн гуманитарных грузов. И эта цифра увеличивается с каждым днем.

Глава Богородского округа Игорь Сухин поблагодарил каждого участники за вклад в общее доброе дело.

«Замечательно, что в трудные времена мы всегда приходим на помощь друг другу. От всей души благодарю каждого за вашу неустанную работу, за теплоту, заботу и веру в людей. За то, что не ждете благодарности, а просто делаете мир вокруг себя добрее и светлее», — подчеркнул Игорь Сухин.

После этого в торжественной обстановке отметили тех, кто внес весомый вклад в развитие добровольческой деятельности на территории Богородского округа. Это и волонтерские объединения, и общественные организации, и корпуса учебных заведений.

На протяжении всего 2025 года Богородский округ занимал лидирующие позиции в сфере развития добровольческой деятельности в Московской области. Такой высокий результат — заслуга каждого волонтера.