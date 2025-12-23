Лучших спортсменов и тренеров наградили в Наро-Фоминском округе

Для спортсменов и тренеров Наро-Фоминского округа 2025 год стал продуктивным. Об этом красноречиво говорит количество награжденных — их оказалось более 300 человек.

Спортсмены в индивидуальных дисциплинах, представители игровых видов спорта и тренеры были отмечены благодарственными письмами и грамотами от администрации округа, совета депутатов и Московской областной думы.

«Я благодарю наших тренеров и руководителей спортивных учреждений за то, что все больше молодых ребят, девчонок, приходят в массовый спорт, спорт высших достижений — это очень важно», — сказал на церемонии заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов.

Для Михаила Паталая спортивный год получился насыщенным. Были как досадные поражения, так и яркие выступления и победы на турнирах по силовому троеборью. Теперь диплом «За высокие достижения и популяризацию спорта» от главы Наро-Фоминского городского округа займет достойное место в коллекции трофеев спортсмена.