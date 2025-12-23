Лучших спортсменов и тренеров наградили в Наро-Фоминском округе
Для спортсменов и тренеров Наро-Фоминского округа 2025 год стал продуктивным. Об этом красноречиво говорит количество награжденных — их оказалось более 300 человек.
Спортсмены в индивидуальных дисциплинах, представители игровых видов спорта и тренеры были отмечены благодарственными письмами и грамотами от администрации округа, совета депутатов и Московской областной думы.
«Я благодарю наших тренеров и руководителей спортивных учреждений за то, что все больше молодых ребят, девчонок, приходят в массовый спорт, спорт высших достижений — это очень важно», — сказал на церемонии заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов.
Для Михаила Паталая спортивный год получился насыщенным. Были как досадные поражения, так и яркие выступления и победы на турнирах по силовому троеборью. Теперь диплом «За высокие достижения и популяризацию спорта» от главы Наро-Фоминского городского округа займет достойное место в коллекции трофеев спортсмена.
«В том году увидел-подсмотрел у своего коллеги Евгения Бабенко, что у него имеется такая награда. И я загорелся, тоже очень сильно хотел такую награду. Поэтому она меня мотивировала каждый день», — поделился Михаил Паталай.
К мероприятию присоединились также участники СВО. Вовлечение героев спецоперации в спортивную и общественную жизнь становится доброй традицией Наро-Фоминского округа.