Лучших работников сельского хозяйства наградили в Серпухове

Накануне Дня работников сельского хозяйства во Дворце торжеств «Центральный» в Серпухове состоялась церемония награждения тех, кто трудится на земле. С профессиональным праздником поздравили фермеров, агрономов, зоотехников, доярок, механизаторов, сотрудников перерабатывающих предприятий, владельцев аграрного бизнеса. Лучших из них отметили почетными грамотами и благодарственными письмами.