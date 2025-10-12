Лучших работников сельского хозяйства наградили в Серпухове
Накануне Дня работников сельского хозяйства во Дворце торжеств «Центральный» в Серпухове состоялась церемония награждения тех, кто трудится на земле. С профессиональным праздником поздравили фермеров, агрономов, зоотехников, доярок, механизаторов, сотрудников перерабатывающих предприятий, владельцев аграрного бизнеса. Лучших из них отметили почетными грамотами и благодарственными письмами.
Заместитель главы городского округа Серпухов Мария Барышева, депутат Государственной думы Александр Толмачев и депутат окружного Совета Николай Пушкин поздравили собравшихся. На сцене Дворца торжеств «Центральный» выступили воспитанники местных творческих коллективов.
Отметим, что городской округ Серпухов сохраняет лидирующие позиции в агропромышленной сфере. В муниципалитете функционируют 20 крупных предприятий и фермерских хозяйств. Они производят мед, сыры, овощи, мясо и птицу. Эту продукцию поставляют в разные регионы России.
Все сельскохозяйственные компании оказывают поддержку бойцам специальной военной операции. Медаль «За помощь фронту» вручили предпринимателю Константину Спасскому, чей агрокомплекс «Хутор Спасский» регулярно помогает защитникам.