Более 50 человек эвакуировали из Двуречной в Харьковской области

Из населенного пункта Двуречная Харьковской области эвакуировали более 50 человек. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

По его словам, примерно столько же жителей все еще остаются в поселке. Они прячутся в подвалах.

Точное количество мирных жителей в Двуречном Ганчев назвать не смог. Чиновник пояснил, что российские военные каждый день находят и вывозят людей отсюда.

По словам Ганчева, в подвалы местные жители спустились из-за того, что населенный пункт постоянно обстреливают войска Украины.

Некоторым из спасенных из Двуречной потребовалась помощь врачей. Российские силы переправляют таких людей в ближайшие больницы.

Группировка войск «Запад» взяла под контроль Двуречное в Харьковской области в январе 2025 года. Об этом докладывала пресс-служба российского оборонного ведомства.

Ганчев еще в тот момент отмечал, что населенный пункт имеет важное стратегическое значение.