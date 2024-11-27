С 1 сентября во всех школах страны с подачи Минпросвещения России ввели обязательный предмет — «Основы безопасности и защиты Родины». Патриотическое воспитание молодежи приобрело новую значимость в масштабах целой федерации. В Подмосковье этой работой занимаются профильные министерства и ведомства, общественные организации, фонды и волонтеры. Один из активистов, который лично выступает перед школьниками и студентами, — это ветеран СВО Вячеслав Шевяков. Он уверен — прививать любовь к родине нужно личным примером мужества и самоотверженности.

Ветеран специальной военной операции Шевяков является также социальным координатором фонда «Защитники Отечества» в Московской области. Он считает, что именно личный пример мужества и самоотверженности становится мощным стимулом для формирования у молодых людей чувства гордости за свою страну. Поэтому на встречах со школьниками и студентами часто рассказывает о своем пути служения Отечеству, которому отдал 32 года.

«На СВО пошел добровольцем по долгу своей офицерской и гражданской чести. Все мои дети и внуки с рождения воспитаны на истории отцов и дедов, потому что вся наша жизнь связана со служением Отечеству. Уверен, что любовь к родине закладывается дома, в семье, а окончательно формируется в общеобразовательных учреждениях. Поэтому мы с коллегами выступаем перед ребятами выпускных классов школ, лицеев, гимназий, кадетских корпусов, перед студентами вузов и колледжей», — говорит Шевяков.