Литва закупит оружие для ВСУ у самой Украины

Минобороны Литвы закупит у Украины оружие для ВСУ на 20 млн евро

Правительство Литвы инвестирует в украинскую оборонную промышленность. Закупленное у местных производителей оружие поступит в Вооруженные силы Украины, сообщила пресс-служба Минобороны прибалтийской страны.

Министр обороны Довиле Шакалене, старший советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин и министр стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин встретились, чтобы обсудить реализацию соглашения о развитии оборонной промышленности.

Глава Минобороны сообщила, что совместное литовско-украинское производство заработает в обеих странах. Кроме того, Литва планирует закупить оружие для украинских военных на Украине.

«Литва продолжит инвестировать в украинскую оборонную промышленность сверх 20 миллионов евро, уже выделенных на высокотехнологичное вооружение», — объявила Шакалене.

Из-за военной помощи Украине запасы оружия и снарядов стран НАТО истощились. Бывший генсек альянса Йенс Столтенберг призвал союзников инвестировать в оборонную промышленность.