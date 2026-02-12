Литературную встречу в честь освобождения Азова провели в Химках

9 февраля в театре «Наш дом» прошла литературная встреча. Она была посвящена освобождению Азова от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году.

Важность этого события отметили на мероприятии.

«Эта дата в календаре стала живым уроком. Урок того, что борьба за свободу и справедливость требует невероятной цены. Урок того, что подлинный патриотизм и готовность защищать свою землю — это ценность, передающаяся из поколения в поколение», — рассказала депутат городского округа Химки Татьяна Кавторева.

7 февраля 1943 года Азов был освобожден от немецко-фашистских войск. Город находился в оккупации более 190 дней. Нацисты за это время казнили около 600 мирных жителей, а еще порядка 5 000 человек были насильно вывезены на работы в Германию. Участникам на встрече рассказали об истории освобождения города и основных этапах военной операции. Спикеры также напомнили, что в 2017 году Азову присвоили звание Города воинской доблести.

«Освобождение Азова стало важным шагом в освобождении южных территорий от захватчиков. Азовчане помнят весь ужас войны, который тогда пережили их предки, поэтому сейчас оказывают всевозможную поддержку и помощь жителям Донбасса в ходе СВО», — подчеркнул депутат Глеб Демченко.

Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная выделила, что такие мероприятия помогают глубже осмыслить связь между прошлым и настоящим и понять, как исторические события влияют на будущее нашей страны.