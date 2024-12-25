Литературно-музыкальный вечер для семей бойцов СВО прошел в Подольске

Для гостей организовали концерт, в котором приняли участие местные артисты. На мероприятии также представили благотворительный фонд «Офицерская честь», который скоро начнет работу в Подольске.

Творческую часть литературно-музыкальной гостиной открыл отец участника СВО и основатель ВИА «Пламя» Валерий Белов, который исполнил популярные песни «Идет солдат по городу» и «Снег кружится».

На вечере также выступили солистки Подольской филармонии Ольга Шаляпина и Мария Жаркова, председатель комитета ветеранов подразделений особого риска Александр Погодин и поэт Михаил Тарасов-Арбатский. Научный сотрудник музея «Подолье» Олег Симанин представил собравшимся выставку «Их подвиг яркий и нетленный», открытую в комнате боевой славы Подольского выставочного зала.

Руководитель направления «Психологическая помощь» благотворительной организации Наталья Леткина рассказала о фонде «Офицерская честь». Организация помогает пострадавшим в ходе военных конфликтов. Большую часть коллектива фонда составляют офицеры запаса.