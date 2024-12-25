Литературно-музыкальный вечер для семей бойцов СВО прошел в Подольске

Для гостей организовали концерт, в котором приняли участие местные артисты. На мероприятии также представили благотворительный фонд «Офицерская честь», который скоро начнет работу в Подольске.
Творческую часть литературно-музыкальной гостиной открыл отец участника СВО и основатель ВИА «Пламя» Валерий Белов, который исполнил популярные песни «Идет солдат по городу» и «Снег кружится».
На вечере также выступили солистки Подольской филармонии Ольга Шаляпина и Мария Жаркова, председатель комитета ветеранов подразделений особого риска Александр Погодин и поэт Михаил Тарасов-Арбатский. Научный сотрудник музея «Подолье» Олег Симанин представил собравшимся выставку «Их подвиг яркий и нетленный», открытую в комнате боевой славы Подольского выставочного зала.
Руководитель направления «Психологическая помощь» благотворительной организации Наталья Леткина рассказала о фонде «Офицерская честь». Организация помогает пострадавшим в ходе военных конфликтов. Большую часть коллектива фонда составляют офицеры запаса.
Украинские войска нанесли удар по Льгову из РСЗО HIMARS
Новогодний вечер для людей старшего поколения провели в Воскресенске
Оба пилота стали жертвами авиакатастрофы в Актау
Более 304 тонн тары и текстиля направили на переработку в Подмосковье за год
«Аэрофлот» предложил помощь авиакомпании AZAL после крушения самолета
Волонтеры в Воскресенске поздравили пожарных с Новым годом
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте