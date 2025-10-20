Липовую аллею заложили ко Дню отца в Коломне

Рядом с Дворцом культуры «Коломна», в сквере «Окский», состоялась общественная экологическая акция «Аллея отцов». Ее посвятили бойцам специальной военной операции.

В посадке молодых деревьев приняли участие волонтеры, члены движения «Молодая Гвардия», представители Молодежного парламента нового состава, а также местные депутаты.

«Посадка липовых деревьев является символом единства и поддержки наших солдат и офицеров, подчеркивая значимость семейных традиций и преемственности поколений. Эти растения будут служить постоянным напоминанием о нашей любви и внимании к родным», — подчеркнул символическое значение события председатель Совета депутатов городского округа Николай Братушков.

Особыми участниками мероприятия, посвященного Всероссийскому Дню отца, стали семьи военнослужащих специальной военной операции. Вместе с волонтерами они посадили в сквере 15 лип.